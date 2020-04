Speciale energia: entrate petrolifere Arabia Saudita potrebbero diminuire di 38,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Arabia Saudita potrebbe assistere ad un deficit delle entrate petrolifere di 145 miliardi di riyal (38,67 miliardi di dollari) a fronte del calo della domanda di petrolio dovuta alle conseguenze del coronavirus e dei tagli frutto dell’accordo con i principali produttori avvenuto lo scorso 12 aprile. È quanto riferisce un rapporto della banca saudita Al Rajhi Capital. Lo scorso 12 aprile i principali produttori mondiali di petrolio hanno raggiunto un accordo per il taglio della produzione complessiva del 20 per cento. I membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dieci produttori al di fuori del Cartello, tra cui la Russia, hanno concordato un taglio dell’output petrolifero di 9,7 milioni di barili al giorno. L’Arabia Saudita porterà la sua produzione a 8,5 milioni di barili al giorno. Secondo le stime di Al Rajhi Capital, i tagli alla produzione comporteranno 342 miliardi di riyal delle entrate petrolifere (90 miliardi di dollari) pari ad un deficit di 145 miliardi di riyal (38,67 miliardi di dollari) rispetto alle entrate previste di 487 miliardi di riyal (129 miliardi di dollari) per il 2020. Al Rajhi ha stimato i prezzi dei futures sul greggio a 40 dollari al barile per il 2020 nella loro analisi. I problemi che sorgerebbero a causa di una carenza di entrate sarebbero attenuati dalle misure di riduzione dei costi messe in atto dal governo, secondo quanto sottolinea la banca saudita. Le autorità hanno adottato misure finanziarie precauzionali, compreso il taglio del bilancio saudita del 2020 del 5 per cento, circa 50 miliardi di riyal (13 miliardi di dollari), lo scorso 18 marzo per rispondere alle conseguenze economiche del coronavirus. "Riteniamo che probabilmente vi siano più aree in cui il governo potrebbe ridurre le spese", si legge nel rapporto. Un altro cuscinetto da potenziali problemi è il basso rapporto debito /Pil che consentono al regno di poter ricorrere al mercato obbligazionario per finanziare eventuali deficit. L'Arabia Saudita ha riportato finora 59 casi di coronavirus a fronte di 4.462 contagi. Intanto, oggi il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha affermato che il Regno potrebbe ridurre ulteriormente la propria quota sotto gli 8,5 milioni di barili al giorno pattuiti in seno al gruppo Opec+ se reso necessario dal mercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita "Arab News", il ministro ha aggiunto che il taglio all’output petrolifero mondiale potrebbe raggiungere prossimamente anche i 19,5 milioni di barili al giorno, definendo "flessibilità e pragmatismo" i due cardini della politica petrolifera. (Res)