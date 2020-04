Speciale energia: crolla produzione petrolio da scisti bituminosi negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio di scisto negli Stati Uniti dovrebbe diminuire di 194 mila barili al giorno (bpd) ad aprile, attestandosi a circa 8,7 milioni di barili al giorno, secondo l'Energy Information Administration (Eia). Il calo è dovuto all’interruzione delle attività di perforazione dopo il crollo dei prezzi del petrolio causato. La produzione di scisto è in calo da diversi mesi, ma si prevede che tale tendenza acceleri a causa della caduta della domanda di circa il 30 per cento a causa della pandemia di coronavirus. Numerosi produttori, tra cui le più importanti major statunitensi come Exxon Mobil e Chevron, hanno annunciato l'intenzione di frenare la spesa e prevedono una produzione ridotta nei prossimi mesi. Si prevede che il declino di aprile sarà seguito dal calo di maggio di 183 mila barili al giorno a 8,53 milioni di barili, il punto più basso da giugno 2019, il sesto mese consecutivo di ribassi. Secondo quanto riferisce l’Eia, i prezzi del petrolio sono diminuiti di oltre il 65 per cento nel primo trimestre a causa del crollo della domanda provocato dalle conseguenze della pandemia di coronavirus e dalla situazione di iper-offerta scatenata dalla guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia. Lo scorso 12 aprile i principali produttori mondiali di petrolio hanno raggiunto un accordo per il taglio della produzione complessiva del 20 per cento. I membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dieci produttori al di fuori del Cartello, tra cui la Russia, hanno concordato un taglio dell’output petrolifero di 9,7 milioni di barili al giorno. Secondo l’Eia la produzione ad ogni formazione di scisto dovrebbe diminuire a maggio, con la più grande previsione di caduta nel Permiano, il più grande bacino degli Stati Uniti. La produzione nel bacino del Permiano del Texas e del Nuovo Messico dovrebbe scendere di 86.500 barili al giorno in aprile, il maggior calo da dicembre 2015, e di 76 mila barili a maggio a 4,51 milioni di barili, il più basso da settembre scorso. Altro bacino che vedrà una forte riduzione sarà quello di Eagle Ford, con un calo di 35 mila barili al giorno a 1,3 milioni, il più basso da maggio 2018. La produzione complessiva degli Stati Uniti ha raggiunto il record di 12,9 milioni di barili al giorno a novembre 2019 con la produzione di petrolio da scisti bituminosi che è stata pari a 9,1 milioni di barili al giorno, secondo i dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. L’Eia ha riferito che i produttori hanno perforato 990 pozzi, il minimo da giugno 2017. I pozzi totali perforati ma non completati sono scesi a 7.575, il più basso da novembre 2018. Si prevede che la produzione di gas naturale negli Stati Uniti scenderà a 83,2 miliardi di piedi cubi al giorno a maggio, il più basso da agosto 2019, dopo sei mesi consentivi di calo. (Res)