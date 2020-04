Libia: le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il ministro dell'Interno del Gna, Fathi Bashagha, ha nominato i nuovi responsabili della sicurezza di Sebrata e Sorman. Quello di Sebrata, Abdel Salam al Mabruk, ha spiegato all'emittente libica "218 Tv" che la situazione è sotto controllo e che "finalmente è potuto ritornare nella sua città". Al momento le forze di Haftar si sono ritirare dalla fascia costiera riparando verso la base aerea di Al Watiya e già oggi i droni di fabbricazione turca del Gna hanno condotto una serie di raid aerei contro il loro convoglio in ritirata. L'Lna non è riuscito a riorganizzare le forze per tempo ed ha ordinato ai suoi uomini di ripiegare nella base. (segue) (Res)