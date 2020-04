Libia: le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale delle forze dell'Lna, capo delle operazioni di Sebrata, Omar Abdel Jalil, ha ammesso la sconfitta sostenendo che l'attacco è stato coordinato con delle cellule dormienti presenti in città. "Abbiamo subito pesanti perdite - ha spiegato l'ufficiale - tra i nostri militari uccisi c'è anche il colonnello Mohammed al Marghani il quale è stato colpito da un drone mentre si stava ritirando. Al momento dobbiamo riorganizzarci ma per farlo abbiamo bisogno di una valida difesa aerea per respingere gli attacchi dei droni". (segue) (Res)