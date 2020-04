Libia: le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il fronte nella parte sud di Tripoli si combatte in particolare nel quartiere di Abu Salim, dove sono dispiegati i combattenti siriani arrivati in Libia tramite la Turchia. L'Lna ha annunciato di aver catturato un miliziano siriano noto come Mohammed Aidan, di Deir ez Zour. Secondo il comando generale di Bengasi, si tratta di un elemento del Fronte al Nusra, il quale è stato fatto prigioniero insieme ad altri cinque siriani che erano con lui sul fronte. Sono dodici i loro compagni che hanno perso la vita negli scontri di ieri ad Abu Salim. I media pro Haftar sostengono inoltre che un ruolo decisivo nella vittoria del Gna sul fronte di Sebrata l'hanno avuto proprio i combattenti siriani. Questi combattenti erano guidati da un militante islamista noto alle cronache libiche come Faraj Shaku, membro del Consiglio della shura dei mujaheddin di Bengasi, fuggito dalla sua città dopo la vittoria delle forze di Haftar e ora sul fronte di Tripoli. Nella parte sud di Tripoli oltre che ad Abu Salim si combatte anche ad al Hadhba e a Trek al Matar, la via che porta al vecchio aeroporto internazionale, mentre colpi di mortaio sono caduti anche su Suq al Jumua. (segue) (Res)