Libia: le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica buona notizia per gli abitanti di Tripoli riguarda il ritorno previsto dell'erogazione idrica entro le prossime 48 ore. Lo ha annunciato il Comune di Tripoli in quanto una squadra tecnica della compagnia idrica è al lavoro presso il Grande fiume artificiale ed ha annunciato che è ripresa l'erogazione. Questo perché la tribù di Al Shwerif, che l'aveva bloccata per protesta, ha annunciato che consentirà la ripresa dell'approvvigionamento idrico a Tripoli, dopo giorni di interruzione come tattica di pressione sul Governo di accordo nazionale (Gna) per ottenere il rilascio di un membro del suo clan. In una dichiarazione pubblica, la tribù ha affermato: "Abbiamo deciso di restituire il flusso d'acqua alla capitale, Tripoli, e alle città della Libia settentrionale per un breve periodo di tempo, e di dare l'opportunità agli sforzi in corso per liberare il nostro figlio rapito". (segue) (Res)