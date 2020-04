Libia: le forze di Sarraj conquistano la fascia costiera occidentale fino al confine con la Tunisia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una settimana più di due milioni di persone, tra cui 600 mila bambini, che vivono a Tripoli e nelle città circostanti, hanno sofferto per l'interruzione del rifornimento idrico. L’approvvigionamento parte del Grande fiume artificiale - l’acquedotto che preleva acqua dolce di origine fossile dal Sahara libico per condurlo alle città della costa - ed è stato interrotto da un gruppo dell’area di Shwerif. Nella dichiarazione pubblica la tribù libica spiega le cause che sono dietro a questo gesto. "Noi, i componenti del sud libico, abbiamo sofferto di emarginazione e abbandono negli ultimi anni e siamo stati pazienti. Ma la questione è andata oltre il limite quando abbiamo subito casi di sparizione forzata, punizione collettiva e la cattura dei nostri membri che sono diventate un metodo di lavoro". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata "la scomparsa forzata di Gheddafi Ali Gheddafi il primo aprile scorso, mentre si recava a Tripoli. Questa cosa ha costretto il suo clan e i suoi parenti a prendere una posizione ferma, specialmente dopo che gli appelli della sua famiglia non avevano ricevuto alcuna risposta". Nel comunicato la tribù libica ringrazia le organizzazioni internazionali, in particolare la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il Centro per il dialogo umanitario, l'Organizzazione norvegese per i diritti umani, l'ambasciata d'Italia in Libia "e tutti coloro che hanno contribuito a dire la verità e allo stesso tempo sosteniamo quelli con intenzioni sincere nella comunità internazionale e chiediamo loro di continuare la ricerca di nostro figlio rapito in modo che possa tornare in sicurezza il prima possibile". (Res)