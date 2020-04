Mongolia: commercio estero in calo del 28 per cento nel primo trimestre, Cina resta principale partner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha mantenuto la sua posizione di principale partner commerciale della Mongolia nel primo trimestre del 2020, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica della Mongolia (Nso). "La Cina ha assorbito il 56,5 per cento del commercio estero totale della Mongolia", ha dichiarato in una conferenza stampa Dorjdamba Baasan, statistica dell'Nso. La Mongolia ha negoziato con 121 economie in tutto il mondo nel periodo gennaio-marzo, durante il quale il volume del commercio estero del paese ha raggiunto 2,2 miliardi di dollari, in calo del 28,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il calo del commercio estero è in parte attribuito a una sospensione temporanea delle consegne di carbone attraverso il confine meridionale in Cina come parte delle misure precauzionali contro la pandemia di Covid-19. La Cina è da anni il principale partner commerciale della Mongolia e il suo principale mercato di esportazione, con un commercio bilaterale che ha superato gli otto miliardi di dollari nel 2019.(Cip)