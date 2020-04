Coronavirus: Borrelli (Verdi), Unipol restituisce un mese di polizza agli assicurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti utenti ci hanno segnalato che la compagnia assicurativa Unipol ha deciso di restituire un mese di polizza ai suoi clienti". Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. "Un gesto importante - hanno proseguito - che può agevolare tante persone che, in questo momento, hanno difficoltà a rinnovare la polizza. Bene così, chiediamo che questo gesto possa essere un esempio per tante altre aziende del settore come abbiamo chiesto ufficialmente da un mese. Agevolare gli utenti eviterà che molti, come purtroppo già avviene per una fetta di campani, eviti di stipulare una polizza. Sarebbe un tassello importante nella lotta alla civiltà. Durante questa emergenza sanitaria il 90% della automobili campane sta restando fermo e inutilizzato, anche il numero degli incidenti stradali risulta ridotto del 95%, per questo chiediamo che tutte le compagnie assicurative diano alle scadenze delle polizze auto una proroga pari alla durata dello stop dei veicoli oppure che concedano uno sconto del 25% alla sottoscrizione delle prossime polizze, per questo abbiamo lanciato una petizione on-line su change.org", hanno concluso Borrelli e Simioli. (Ren)