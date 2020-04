Cina: Xinjiang, investimenti per 204 milioni di dollari per oltre quattromila stazioni 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori delle telecomunicazioni nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, investiranno circa 1,44 miliardi di yuan (circa 204 milioni di dollari) per la costruzione di 4.010 stazioni base 5G nel 2020. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Secondo l'Amministrazione regionale delle comunicazioni, la tecnologia verrà prima applicata nei parchi industriali e nei siti turistici in tutta la regione. Nel 2019, l'industria dell'informazione e della comunicazione dello Xinjiang ha investito 126 milioni di yuan (17,9 milioni di dollari) nella costruzione di 518 stazioni pilota dimostrative e commerciali 5G, mentre Urumqi, la capitale regionale, è diventata una delle prime città 5G in Cina lo scorso ottobre. Entro la fine di quest'anno, il numero di stazioni base 5G nello Xinjiang raggiungerà 4.528, di cui 2.212 a Urumqi. Lo Xinjiang contava a fine febbraio oltre 20 milioni di utenti di internet in mobilità e oltre 69.600 utenti di pacchetti di quinta generazione. (Cip)