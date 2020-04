Venezuela: coronavirus, Croce rossa consegna 45 tonnellate di aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela si contano ad oggi 189 casi di contagio e nove morti. Nel giorni scorsi la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso grande preoccupazione per la situazione di “estrema vulnerabilità” dei cittadini venezuelani di fronte alla pandemia del nuovo coronavirus. La Cidh, si legge in un comunicato, “guarda con grande preoccupazione agli effetti della pandemia in una situazione di estrema vulnerabilità come quella in cui si trova il popolo venezuelano, a causa della profonda e prolungata crisi umanitaria che sta attraversando il paese”. In particolare, l’organismo richiama l'attenzione sul "progressivo deterioramento della rete ospedaliera in Venezuela, i cui centri medici hanno generalmente infrastrutture inadeguate e una carenza di forniture di base, nonché personale medico qualificato”. (segue) (Brb)