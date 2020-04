Venezuela: coronavirus, Croce rossa consegna 45 tonnellate di aiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha iniziato a ricevere aiuti internazionali da alcuni dei suoi partner storici. Nei giorni scorsi Maduro aveva riferito dell'arrivo di diecimila apparecchi per la diagnosi del nuovo coronavirus dalla Russia. Parte di uno stock da 100.000 test che l'Agenzia per la tutela del consumatore (Rospotrebnadzor) aveva promesso a 13 paesi. Nei prossimi giorni è atteso anche un aereo dalla Cina con altri aiuti utili al contenimento dell'emergenza. Il ministro della Salute, Carlos Alvarado, ha da parte sua riferito di una videoconferenza tenuta con esperti cinesi, proprio per l'intercambio di esperienze e delle migliori pratiche sulla diffusione della pandemia. Un incontro cui erano presenti, ha riferito il ministro, oltre cinquanta tra esperti "venezuelani, cubani e specialisti di diversi settori della Salute". (segue) (Brb)