Venezuela: coronavirus, Croce rossa consegna 45 tonnellate di aiuti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare fronte all'emergenza, il Venezuela ha anche auspicato un contributo del Fondo monetario internazionale (Fmi), richiesta che sin qui sarebbe stata solo informalmente respinta. Una sollecitazione che Caracas aveva presentato in una lettera firmata il 15 marzo dal presidente Nicolas Maduro alla direttrice Kristalina Georgeva. Fonti dell'organismo rilanciate dai media internazionali hanno fatto sapere che il "Fondo non è in condizione di considerare la richiesta" anche perché, al momento "non c'è chiarezza" sul riconoscimento del governo Maduro da parte della comunità internazionale. (segue) (Brb)