Coronavirus: Consiglio Ue adotta due modifiche al bilancio 2020

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, con procedura scritta, due proposte di modifica del bilancio dell'Ue per il 2020 così da liberare risorse per rispondere alla crisi posta dal Covid 19. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue che ha aggiunto che sono stati messi a disposizione fondi da un lato per aiutare la Grecia a far fronte alle crescenti pressioni migratorie e dall'altro per sostenere la ricostruzione dell'Albania dopo il terremoto. Gli impegni sono stati complessivamente aumentati di 3,57 miliardi di euro e ammontano a 172,2 miliardi di euro. I pagamenti sono stati aumentati di 1,6 miliardi di euro, raggiungendo un totale di 155,2 miliardi di euro. (segue) (Beb)