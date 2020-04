Coronavirus: Consiglio Ue adotta due modifiche al bilancio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio Ue riveduto per il 2020 sblocca risorse cruciali per affrontare le sfide senza precedenti per l'Ue e i suoi Stati membri. La nostra massima priorità è aiutare i sistemi sanitari nazionali ad affrontare l'epidemia di Covid-19. Questo denaro verrà utilizzato per finanziare forniture mediche, per costruire ospedali da campo e per trasferire pazienti per cure in altri Stati membri", ha dichiarato il ministro delle Finanze croato e vice primo ministro, Zdravko Maric. (segue) (Beb)