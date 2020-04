Coronavirus: Consiglio Ue adotta due modifiche al bilancio 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La prima proposta di modifica del bilancio aumenta gli impegni di 567 milioni di euro e i pagamenti di 77 milioni di euro. Dove 115 milioni di euro sono destinati a misure di cofinanziamento per affrontare l'epidemia di Covid-19, incluso l'aiuto agli Stati membri a rimpatriare i cittadini bloccati nonché a ottenere dispositivi di protezione individuale attraverso appalti congiunti, e altri 3,6 milioni di euro sono destinati al rafforzamento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Altri 350 milioni di euro saranno messi a disposizione per sostenere la Grecia mentre il paese deve far fronte a crescenti pressioni migratorie. I fondi saranno utilizzati per sviluppare strutture di accoglienza, migliorare i sistemi e le procedure di asilo e migliorare la protezione delle frontiere esterne di Grecia e Bulgaria. Alcune di queste misure aiuteranno anche a combattere Covid 19. Mentre 100 milioni di euro sono destinati al sostegno alla ricostruzione in Albania a seguito del terremoto che ha colpito il paese il 26 novembre 2019.