Coronavirus: Consiglio Ue adotta due modifiche al bilancio 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda proposta prevede ulteriori 3 miliardi di euro di impegni e 1,53 miliardi di euro di pagamenti per far fronte alla pandemia di Covid 19. Dove 2,7 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare la fornitura di assistenza sanitaria d'emergenza come l'accumulo e la distribuzione di risorse essenziali, la creazione di ospedali temporanei e il trasporto transfrontaliero di pazienti. Mentre i restanti 300 milioni di euro verranno utilizzati per aumentare le capacità di stoccaggio, coordinamento e distribuzione di forniture mediche essenziali, quali dispositivi di protezione e ventilatori. (Beb)