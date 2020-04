Coronavirus: Cirio, in Piemonte il Covid19 va via più lentamente rispetto ad altre regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte sta vivendo oggi “quello che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno vissuto 10 giorni fa. C'è uno scostamento che dice che il virus va via più lentamente" rispetto alle altre regioni. A dirlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Uno. Il governatore, che ha sottolineato come sia "positivo il dato sulla terapia intensiva", ha poi aggiungo: “Trovo assurdo riaprire una libreria. Stiamo lavorando per far stare la gente in casa e mantenere le misure di contenimento. Riaprire una libreria vuol dire giustificare che uno esca". Ha chiuso Cirio: "Stiamo scrivendo con il Politecnico di Torino una guida per lavorare in sicurezza. Una proposta al Governo con una graduazione magari anche legata all'età, per far tornare chi è meno esposto al rischio". (Rpi)