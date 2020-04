Coronavirus: Viminale, a Pasquetta oltre 16.500 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di Pasquetta sono state 16.545 le persone sanzionate per violazione delle restrizioni. Di queste 88 per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità, mentre 29 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus). Sono i dati aggiornati resi noti dal Viminale sulle attività di controllo svolte ieri. In totale le persone controllate sono state 252.148. Quanto alle attività o esercizi ne sono stati controllati 62.391. Le Forze dell’ordine ne hanno sanzionati 146, mentre per 24 hanno disposto la chiusura. (Rin)