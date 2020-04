Russia: Lavrov, valuteremo eventuale nuova richiesta di apparecchiature mediche da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia prenderà in considerazione la richiesta degli Stati Uniti di inviare ulteriori attrezzature mediche per combattere il coronavirus, se dovesse giungere una nuova richiesta da Washington. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. In precedenza, Mosca ha fatto arrivare a New York, a bordo di un aereo An-124 (Ruslan), un carico di attrezzature mediche. "Se ci saranno ulteriori richieste da parte statunitense per assistenza nella fornitura di attrezzatura ed equipaggiamento protettivo, le prenderemo sicuramente in considerazione”, ha dichiarato Lavrov ricordando che i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, ne hanno parlato di recente nel corso di telefonata. Trump nello specifico ha confermato anche la disponibilità da parte sua ad inviare assistenza medica alla Federazione Russa.(Rum)