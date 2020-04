Coronavirus: Croazia, 50 nuovi contagi, totale sale a 1.650

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus in Croazia è attualmente pari a 1.650, con un aumento di 50 rispetto a ieri. Lo ha annunciato oggi l'emittente "N1" a seguito della conferenza di stamani del Commando nazionale della Protezione civile. Le persone decedute sono 25, mentre 400 sono i guariti. Il ministro della Sanità Vili Beros ha presentato oggi in conferenza una soluzione digitale per comunicare con i cittadini riguardo al coronavirus. Beros ha detto che "si tratta di un modo di arrivare alla popolazione giovane e sottolineare l'importanza di un comportamento responsabile". La soluzione, basata sulla piattaforma business di WhatsApp, offre risposte unificate e personalizzate alle domande sul coronavirus e permette di contattare direttamente un epidemiologo.(Zac)