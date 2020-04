Imprese: Generali acquisisce oltre 283mila azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurazioni Generali informa di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, nel periodo dal 6 al 9 aprile 2020, 283.215 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 12,8005 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3.625.284,18 euro. L’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 13 marzo circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 e a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 7 maggio 2019. A seguito degli acquisti effettuati, alla data del 9 aprile 2020 la Società e le sue controllate detengono 3.649.855 azioni proprie, pari allo 0,233 per cento del capitale sociale. (Com)