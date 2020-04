Ue: Patuanelli, da Bruxelles via libera tempestivo ad aiuti per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, scrive su Facebook: "400 miliardi per sostenere le imprese in questo momento di grave emergenza economica. Per ridurre i tempi di attuazione del decreto, il ministero dello Sviluppo economico aveva già inviato alla Commissione Ue, ancor prima della sua approvazione, la notifica con la quale era stata richiesta l'autorizzazione ad adottare queste nuove regole di aiuti di stato. Oggi è arrivato quindi il tempestivo via libera da Bruxelles. Sappiamo che ogni giorno può essere decisivo". (Rin)