Russia: gruppo Mmk ha ridotto la produzione del 2,7 per cento nel primo trimestre 2020

- Il gruppo russo Mmk ha ridotto la produzione di acciaio del 2,7 per cento nel primo trimestre 2020 su base annua, fino 3,022 milioni di tonnellate. La produzione di ferro per il periodo in esame in termini annuali è diminuita dell'1,7 per cento, attestandosi a 2,352 milioni di tonnellate. Il volume della produzione di concentrato di carbone è cresciuto del 4,8 per cento, fino a 814 mila tonnellate. La produzione di minerale di ferro è stata di 658 mila tonnellate, con un calo dell'8,2 per cento. La società prevede una riduzione delle vendite nel secondo trimestre del 2020, sullo sfondo di una sfavorevole situazione epidemiologica di coronavirus nel mondo e delle misure di quarantena nella Federazione Russa.(Rum)