Coronavirus: Salvini, non vorrei che fossimo gli ultimi a riaprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, "la chiusura forzata inizia a essere socialmente ed economicamente pesantissima. Nessuno ha rinviato gli affitti e le bollette. Sulle riaperture - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno ospite di 'Coffee break', su La7 - aspettiamo le indicazioni dei medici, ma guardiamo a quello che ci accade attorno. Noi abbiamo chiuso per primi, non vorrei che fossimo quelli che apriranno per ultimi". (Rin)