Romania: governo, l'economia registra già una contrazione tra il 30 e il 40 per cento

- L'economia romena sta già registrando una contrazione del 30-40 per cento per via degli effetti dovuti alla pandemia da coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia di Bucarest, Virgil Popescu, aggiungendo che l'economia romena dipende da quella europea e che ci sarà uno stato di inerzia "considerevole" prima del ritorno alla situazione precedente la crisi. Il governo di Bucar est stabilirà, questa settimana, le categorie di pubblici dipendenti che saranno interessate dalla cassa integrazione a rotazione, durante lo stato di emergenza. Il premier Ludovic Orban ha ipotizzato che gli statali si alternino a vicenda in cassa integrazione per 15 giorni al mese e che siano retribuiti con il 75 per cento dello stipendio medio lordo. Il governo esaminerà anche una prima bozza della legge di bilancio, i cui principali beneficiari dovrebbero essere i ministeri della Salute e del Lavoro. La maggior parte dei fondi andranno al pagamento delle indennità di malattia, della cassa integrazione e all'acquisizione delle attrezzature mediche necessarie. (Rob)