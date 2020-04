Coronavirus: Piemonte, Pd chiede dimissioni di Preioni, "parole gravi, Cirio e Icardi si dissocino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni di ieri del capogruppo della Lega in Consiglio Regionale del Piemonte, Alberto Preioni, sono incredibilmente gravi". Sono "parole che, se non vengono smentite con decisione, ci portano a chiedere le dimissioni del consigliere Preioni che ha dimostrato la sua totale insufficienza a ricoprire il ruolo istituzionale a cui è stato chiamato. Inoltre ci aspettiamo dal presidente del Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alla sanità Icardi, dichiarazioni nelle quali si dissocino chiaramente". Così Alice De Ambrogi, segretaria provinciale PD Verbano Cusio Ossola, e Paolo Furia, segretario regionale PD Piemonte. Il capogruppo della Lega aveva attaccato i medici base affermando di aver ricevuto “segnalazioni di medici di famiglia che si sono negati, che non si sono recati dai malati, che li hanno aspettati giorni e giorni, e questo certamente non ha aiutato a contenere l’epidemia”. Poi, rispetto alla gestione all’interno delle RSA aveva affermato “che le case anziani, sono strutture private monitorate direttamente dai loro direttori generali”. Secondo De Ambrogi e Furia "se il consigliere Preioni sa di medici che si sono negati ai pazienti ha il dovere di denunciarli alle autorità competenti evitando di attaccare indistintamente tutti". "Sulle RSA la Regione non può far finta che molte o sono pubbliche o comunque in gran parte sono convenzionate; per cui la Regione ha l’obbligo di esercitare la vigilanza nei confronti delle strutture per anziani" (Rpi)