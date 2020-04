Imprese: Ue approva aiuti a sostegno autonomi e imprese italiane con massimo 499 dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha notificato alla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo un regime a sostegno delle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Nell'ambito del regime, il "Fondo di garanzia per le Pmi" di proprietà dello Stato garantirà il sostegno, attraverso istituti finanziari, sotto forma di garanzie statali su investimenti e prestiti in conto capitale circolante e di sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla tassa applicabile sulle garanzie concesse. Il regime sarà aperto ai lavoratori autonomi e alle aziende con un massimo di 499 dipendenti colpiti dall'epidemia di coronavirus. L'obiettivo del regime è aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento, garantendo in tal modo il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. (segue) (Beb)