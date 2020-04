Imprese: Ue approva aiuti a sostegno autonomi e imprese italiane con massimo 499 dipendenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le garanzie statali, nell'ambito del regime le garanzie sui prestiti che coprono il 100 per cento del rischio possono essere concesse fino a un valore nominale di 800 mila euro per impresa (per le società dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 mila euro e 100 mila euro) o in tutti gli altri casi, le garanzie coprono fino al 90 per cento del rischio sui prestiti; l'importo del prestito per società è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro, le garanzie saranno fornite solo fino a dicembre 2020, le garanzie sono limitate a un massimo di sei anni e i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro temporaneo. Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla tassa applicabile sulle garanzie concesse, il sostegno non supererà gli 800 mila euro per impresa (per le società dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 mila euro e 100 mila euro). La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana e su questa base l'ha approvata. (Beb)