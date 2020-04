Coronavirus: Sala a Regione, perché test non a Milano se il capoluogo è il problema?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché i test sierologici verranno fatti in altre province, ma non a Milano se Milano è il problema? Lo chiede in sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video messaggio da Palazzo Marino. "Ci diano le mascherine, più tamponi, molti più tamponi e i test sierologici prosegue Sala - e poi Regione Lombardia afferma che dal 21 aprile si faranno 20mila test al giorno: bene, ma in altre province, ma non Milano. Ma come? Il problema non è Milano?”. “Il nostro credo – ha ammonito il sindaco - deve essere il 'prendersi cura' a partire dai più poveri, da chi sta in periferia o in una casa popolare, a partire dai vecchietti nelle Rsa, questo è quello che bisogna fare”. (Rem)