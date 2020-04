India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonia Gandhi, presidente ad interim del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha esortato la popolazione a rispettare le regole per il contenimento dell’epidemia di coronavirus e ha espresso apprezzamento per la disciplina e il senso di unità dimostrati finora. “Che cosa c’è di più patriottico del combattere l’epidemia insieme? I nostri guerrieri del coronavirus stanno combattendo nonostante la mancanza di meccanismi di sicurezza di base. I nostri medici, i nostri operatori sanitari e le nostre organizzazioni sociali stanno fornendo cure nonostante la mancanza di dispositivi di protezione personale. La polizia sta facendo applicare le regole del lockdown”, ha detto la leader politica in un messaggio video diffuso oggi via Twitter prima del discorso con cui il premier, Narendra Modi, ha annunciato alla nazione la proroga del blocco delle misure restrittive fino al 3 maggio. Il presidente del Partito del popolo indiano (Bjp), Jagat Prakash Nadda, l’ha ringraziata per le sue parole. Al tempo stesso, però, Sonia Gandhi ha inviato una lettera all’ufficio del primo ministro per chiedere che fino a settembre vengano distribuiti gratuitamente ai poveri dieci chilogrammi di cereali a persona e altre misure di sostegno. La leader politica si era già rivolta al premier dopo l’annuncio della serrata, per avanzare alcune proposte, “con spirito di solidarietà e cooperazione”, in particolare l’introduzione di un reddito minimo garantito, il trasferimento diretto di denaro contante ai lavoratori più vulnerabili, la sospensione del pagamento delle rate mensili dei mutuatari per sei mesi, con la rinuncia alla riscossione degli interessi da parte delle banche, e una serie di agevolazioni fiscali. (segue) (Inn)