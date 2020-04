India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche altri dirigenti del Congresso hanno evidenziato le gravi conseguenze sociali del blocco: “Il lockdown uguale per tutti ha portato misera e sofferenza indicibili a milioni di agricoltori, lavoratori migranti, salariati a giornata e imprenditori. C’è bisogno di un salto di qualità, con l’uso di test di massa per isolare i focolai del virus e permettere alle imprese di altre aree di riaprire gradualmente”, ha dichiarato ieri via Twitter Rahul Gandhi, figlio di Sonia e figura di spicco del partito. Il portavoce, Anand Sharma, ha aggiunto che questi tempi straordinari richiedono “azioni straordinarie” e ha suggerito un pacchetto di aiuti economici dell’ordine del cinque-sei per cento del prodotto interno lordo. (segue) (Inn)