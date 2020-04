India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati aumentati da 182 a 202 rupie (da 2,2 a 2,45 euro) al giorno i salari per 136,2 milioni di famiglie di lavoratori che godono del sostegno previsto dal Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega), la legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, che punta ad assicurare almeno cento giorni di impiego salariale per anno finanziario a ogni famiglia i cui membri adulti si offrano volontari per svolgere lavori manuali non qualificati. Un bonus di mille rupie sarà erogato a 30 milioni di cittadini anziani. Per gli agricoltori è stato disposto un pagamento anticipato di duemila rupie (24,2 euro) nella prima settimana di aprile, nell’ambito del programma di sostegno al reddito agricolo Kisan Yojana, a beneficio di 87 milioni di agricoltori. (segue) (Inn)