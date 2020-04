India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 80 milioni di famiglie saranno distribuite gratuitamente bombole a gas per tre mesi. I lavoratori con salario inferiore a 15 mila rupie (181,6 euro) al mese impiegati in imprese con meno di cento lavoratori sono a rischio di perdere il lavoro; il governo ha proposto di pagare il 24 per cento della loro retribuzione mensile. I regolamenti del fondo di previdenza dei dipendenti saranno modificati per includere la pandemia tra i motivi che consentono un anticipo non rimborsabile del 75 per cento dell’importo o tre mesi di salario. Infine, il governo centrale ha dato l’ordine ai governi statali di utilizzare il fondo di previdenza per i lavoratori edili. (segue) (Inn)