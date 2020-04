India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministero delle Finanze ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2018-19 e della dichiarazione Goods and Services Tax (Gst), l’imposta centrale sui beni e i servizi. Per le società con un fatturato inferiore a 50 milioni di rupie (611 mila euro circa) non ci saranno sanzioni in caso di ritardo nella nella dichiarazione; per quelle con un fatturato superiore a 50 milioni il tasso di interesse sarà ridotto al 12 al nove per cento. Alla stessa data è stato posticipato anche il termine per la composizione delle controversie relative alle imposte indirette e quello per l’associazione tra l’identificatore fiscale Pan (Permanent account number) e il sistema di identificazione biometrico Aadhaar. (segue) (Inn)