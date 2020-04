India: coronavirus, Congresso esorta a rispetto restrizioni e chiede altre misure di sostegno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tre mesi da aprile, per tutelare i risparmiatori, i prelievi da sportelli automatici di banche diverse da quelle del titolare del conto corrente non saranno soggetti a commissioni e saranno sospesi i requisiti riguardanti il saldo minimo. Le società di nuova istituzione avranno dodici mesi di tempo invece di sei per la dichiarazione di inizio attività. Gli importatori e gli esportatori potranno contare su un servizio di sdoganamento, dichiarato essenziale, attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24. L’obbligo di convocare le riunioni dei consigli di amministrazione ogni 60 giorni è stato allentato. Infine, la soglia di insolvenza del Codice di insolvenza e bancarotta (Ibc) è salita da centomila rupie (circa 1.222 euro) a dieci milioni di rupie (122.215 euro). (Inn)