Difesa: Guerini esprime vicinanza e cordoglio per scomparsa brigadiere Claudio Santoro

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso "profondo dolore che ha colpito la famiglia del Brigadiere Capo Santoro, che dopo aver combattuto contro il contagio del Covid-19 si è spento questa notte nell'ospedale di Foggia". E' quanto si legge in una nota del ministero della Difesa in cui Guerini ha voluto rivolgere le sue condoglianze alla famiglia del Brigadiere Capo Claudio Santoro, di 57 anni, in servizio presso il Nucleo Comando separato, lascia due figlie. "Un tragico avvenimento che testimonia lo straordinario senso del dovere e la forza irreprensibile che accompagna ogni giorno il servizio dei nostri Carabinieri. A tutti loro va l'abbraccio della Difesa e degli italiani. Per l'Arma un bilancio finora altissimo, in una regione dove la sua presenza capillare, anche grazie a Reparti di eccellenza recentemente costituiti, è garanzia imprescindibile di sicurezza e legalità per tutti i cittadini. A tutti gli uomini e le donne dell’Arma, in questo momento di profonda commozione voglio ribadire, ancora una volta, il mio grazie: grazie perché tutti i giorni rischiate la vostra vita per difendere la nostra, grazie per credere con coraggio in quello che fate. A tutti voi, a tutti gli italiani e, in particolare modo, a tutti coloro che hanno sofferto la perdita di un proprio caro rinnovo la mia vicinanza”, ha detto il ministro. (Com)