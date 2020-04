Asia: coronavirus, Cina assicura cooperazione con Asean per sconfiggere epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese è pronto a fare la sua parte per una "vittoria precoce" contro il coronavirus in Asia orientale. Lo ha dichiarato il primo ministro della Cina, Li Keqiang, nel corso del vertice virtuale speciale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) con Cina, Giappone e Corea del Sud (Asean più tre) che si è tenuto oggi ed è stato incentrato sulle misure per rispondere alla pandemia. Dell'Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam, presidente di turno, che ha organizzato la riunione. Il premier cinese ha sottolineato che l'epidemia sta gravemente minacciando la salute, la sicurezza e la vita delle persone in tutto il mondo: l'economia globale è stata messa a dura prova, con una contrazione simultanea della domanda e dell'offerta, una forte volatilità nei mercati finanziari e il crollo del commercio e degli investimenti. Poiché la Covid-19 si sta diffondendo a livello globale, anche i paesi della Telecommunity Asia Pacifico (Apt) – organizzazione di cui fanno parte 38 paesi fondata sulle iniziative congiunte della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni – ne risentono, ha spiegato Li. (segue) (Cip)