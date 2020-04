Asia: coronavirus, Cina assicura cooperazione con Asean per sconfiggere epidemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha aggiunto che i paesi Apt hanno sviluppato una catena industriale a pieno titolo e una struttura di specializzazione complementare. "Abbiamo acquisito una preziosa esperienza nell'affrontare congiuntamente le crisi e abbiamo messo in atto meccanismi per migliorare la preparazione alle emergenze. "Dovremmo dimostrare il ruolo speciale dell'Apt nella lotta contro l'epidemia e nel rilanciare l'economia e inviare un messaggio di partenariato, solidarietà e assistenza reciproca tra i paesi dell'Asia orientale, per rafforzare la fiducia nella nostra regione e oltre", ha detto Li. "La battaglia contro la Covid-19 ci ha reso più consapevoli del fatto che siamo in una comunità dal futuro condiviso", ha rimarcato il primo ministro cinese. Li ha poi sollecitato un'azione congiunta con maggiore sinergia e scopo comune, oltre a un più stretto coordinamento collettivo. (Cip)