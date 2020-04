Ue approva pacchetto da 200 miliardi per imprese italiane, online modulo per richiesta garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno delle imprese italiane pari a 200 miliardi di euro per fronteggiare gli effetti dell'epidemia di coronavirus. Il pacchetto di liquidità, si legge in una nota della Commissione Ue, è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020. "Questo schema consentirà all'Italia di sostenere i lavoratori autonomi, le Pmi e le società a media capitalizzazione colpite dall'epidemia di coronavirus attraverso la fornitura di garanzie statali", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. "Insieme all'altro schema italiano per sostenere l'economia italiana nel contesto dell'epidemia di coronavirus, che è su misura per le aziende più grandi, questo aiuterà le piccole imprese a coprire i loro investimenti immediati e le esigenze di capitale circolante, garantendo così che possano continuare le loro attività durante e dopo l'epidemia", ha aggiunto.L'Italia ha notificato alla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo un regime a sostegno delle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Nell'ambito del regime, il "Fondo di garanzia per le Pmi" di proprietà dello Stato garantirà il sostegno, attraverso istituti finanziari, sotto forma di garanzie statali su investimenti e prestiti in conto capitale circolante e di sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla tassa applicabile sulle garanzie concesse. Il regime sarà aperto ai lavoratori autonomi e alle aziende con un massimo di 499 dipendenti colpiti dall'epidemia di coronavirus. L'obiettivo del regime è aiutare le imprese a coprire il capitale circolante immediato e le esigenze di investimento, garantendo in tal modo il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che la misura è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.Per quanto riguarda le garanzie statali, nell'ambito del regime le garanzie sui prestiti che coprono il 100 per cento del rischio possono essere concesse fino a un valore nominale di 800 mila euro per impresa (per le società dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 mila euro e 100 mila euro) o in tutti gli altri casi, le garanzie coprono fino al 90 per cento del rischio sui prestiti; l'importo del prestito per società è limitato a quanto necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per il prossimo futuro, le garanzie saranno fornite solo fino a dicembre 2020, le garanzie sono limitate a un massimo di sei anni e i premi per le commissioni di garanzia sono in linea con i livelli previsti dal quadro temporaneo. Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla tassa applicabile sulle garanzie concesse, il sostegno non supererà gli 800 mila euro per impresa (per le società dei settori della pesca e dell'agricoltura, le soglie applicabili sono rispettivamente di 120 mila euro e 100 mila euro). La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana e su questa base l'ha approvata.Il ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate. E' infatti disponibile on-line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro. Lo riferisce una nota del Mise, che dopo la pubblicazione del decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. "Il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento", riferisce la nota, secondo cui si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente. Per ridurre i tempi di attuazione - continua la nota - era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell'approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l'autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles. Il Mise e Mediocredito centrale, gestore del Fondo di garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi.Proprio l'Associazione bancaria italiana in una nota ha annunciato di aver comunicato con una circolare "già diffusa questa mattina a tutti gli associati e alle banche che la Commissione europea ha approvato questa notte l'indispensabile autorizzazione prevista nel decreto legge numero 23 dell'8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del Covid-19". "Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, i documenti e i comunicati stampa della Commissione europea", prosegue l'Abi che segnala che "la circolare è firmata dal presidente Antonio Patuelli, dal direttore generale Giovanni Sabatini e dal vicedirettore generale Gianfranco Torriero. La Commissione europea considera le misure previste nel decreto legge coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato". Secondo l'Associazione bancaria italiana, si tratta di "un importante passaggio propedeutico per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all'articolo 1 (garanzia Sace) e articolo 13 (Fondo di garanzia Pmi)".(Rin)