Ue: Amendola, Unione europea accanto a imprese e lavoratori

- Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, scrive in una nota: "una buona notizia, la Commissione europea ha autorizzato in tempi record - in base al 'Temporary framework' - gli aiuti di Stato di 200 miliardi previsti dal decreto imprese. Misure del governo che permettono una forte iniezione di liquidità a favore del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi". Per Amendola, "la decisione della Commissione è positiva ed importante perché consente di accelerare l’erogazione delle garanzie, fondamentali per dare ossigeno al nostro sistema produttivo colpito duramente dalla crisi del Covid-19. Positiva la reazione immediata di Abi che ha subito diramato le conseguenti disposizioni per il sistema bancario italiano - conclude l'esponente dell'esecutivo - al fine di sostenere le aziende e i lavoratori in questa fase delicata per il Paese". (Com)