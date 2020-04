Repubblica Dominicana: coronavirus, rinviate elezioni generali di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus ha convinto le autorità della Repubblica Dominicana a spostare al 5 di luglio le elezioni generali previste per il 17 maggio. Il voto viene posticipato per "causa di forza maggiore dovuto all'emergenza sanitaria", chiarisce la Giunta elettorale centrale (Gce) in una nota. Dalle urne dovranno uscire i nomi di presidente e vicepresidente, ma anche di senatori e deputati e dei membri del parlamento centroamericano. L'eventuale ballottaggio presidenziale, nel caso che nessuno di candidati raggiunga il 50 per cento più uno dei voti, si dovrebbe tenere il 26 luglio. Ad oggi il paese centroamericano conta 3.167 contagi e 177 morti. Nel paese vige attualmente un coprifuoco dalle 17 alle 6, sono sospesi i servizi di trasporto pubblico urbani, le riunioni e gli eventi di qualsiasi tipo. (segue) (Mec)