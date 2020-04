Repubblica Dominicana: coronavirus, rinviate elezioni generali di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà marzo il presidente uscente, Danilo Medina aveva annunciato un pacchetto di misure utili a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi. Viene ampliato il programma 'Quedate en Casa’ (resta a casa), a beneficio di circa un milione e mezzo di famiglie, che riceveranno 5 mila pesos (circa 85 euro) dal 1 aprile al 31 maggio attraverso la carta Solidaridad, di cui erano beneficiarie 811 mila famiglie prima della crisi sanitaria. Inoltre, tutte quelle famiglie, circa 350 mila, che hanno membri a rischio, riceveranno un bonus extra di 2 mila pesos dominicani (circa 35 euro). “Chiediamo in particolare a questi, per la loro salute e quella dei loro cari, di aderire all'iniziativa 'Quedate en Casa’. Il nostro obiettivo è quello di portare sicurezza dove è più necessario, senza bandiere politiche o favoritismi”, ha detto il capo dello stato. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, Medina ha annunciato che il governo si farà carico di 8.500 pesos (quasi 145 euro) dello stipendio di tutti quei cittadini che hanno perso il lavoro a causa della situazione di emergenza sanitaria, mentre le aziende si occuperanno di pagare la differenza. "Invitiamo tutte le aziende a mostrare solidarietà con i lavoratori, in modo che, lavorando insieme, possiamo garantire queste misure”. (Mec)