Coronavirus: Gelmini (FI), ad oggi neanche un euro a italiani, c'è allarme sociale

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Coffee break", su La7, ha affermato: "se si mettono insieme da un lato l'assenza di risorse nelle tasche degli italiani - a imprenditori, autonomi e lavoratori in cassa integrazione non è arrivato ancora un euro - e dall'altro un ritardo nell'organizzazione, nel pianificare la ripartenza, tutto questo crea un clima di grande allarme sociale". La parlamentare ha aggiunto: "Noi siamo molto preoccupati perché l'Italia ha bisogno di certezze e oggi ci troviamo in una situazione nella quale all'emergenza non sono state date risposte, e non c'è una visione a medio periodo. Oggi Luca Ricolfi sul 'Messaggero' rivolge alcune domande al governo: sono le stesse domande che rivolgiamo noi. Come possiamo ripartire senza le mascherine, senza i tamponi a tappeto per tutta la cittadinanza? Come possiamo ripartire senza dare certezze anche sui pagamenti? Noi - ha concluso Gelmini - avevamo proposto un rinvio al 30 novembre, in realtà le scadenze sono rinviate fino a giugno: un rinvio troppo breve. La situazione è davvero allarmante e incandescente". (Rin)