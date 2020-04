Kosovo: governo annuncia nuove misure restrittive contro il coronavirus, scattano le polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro del premier uscente Albin Kurti ha annunciato che, a partire da domani, saranno adottate nuove misure restrittive nel paese per prevenire l'ulteriore diffondersi della pandemia del Covid-19. La decisione ha scatenato le polemiche con l'opposizione che parla di una violazione della Costituzione "in quanto ogni restrizione dei diritti fondamentali può avvenire solo tramite una normativa del parlamento". Il ministro della Sanità Arben Vitia ha spiegato che le nuove restrizioni saranno in vigore almeno fino al prossimo 3 maggio. "Il diritto di uscire di casa solo per fare la spesa e altre attività finanziarie sarà di soli 90 minuti al giorno, in base ad un orario definito in base al penultimo numero della carta d'identità", ha detto il ministro, aggiungendo che "ai cittadini di oltre 65 anni è raccomandato di non muoversi". (segue) (Kop)