Kosovo: governo annuncia nuove misure restrittive contro il coronavirus, scattano le polemiche (2)

- Per le imprese e l'amministrazione pubblica la circolazione è invece permessa solo in base ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità del fisco, mentre "è vietato il movimento in gruppo. Ogni persona dovrebbe avere il viso coperto e mantenere una distanza di almeno 2 metri uno dall'altro", ha precisato Vitia, avvertendo che "in casi di violazione delle nuove regole, saranno adottate multe che variano da mille a 2 mila euro, per i cittadini e da 3 mila a 8 mila euro per le imprese. Le nuove misure messe in atto dal governo sono giunte dopo che le precedenti restrizioni sono state abolite la scorsa settimana, dalla Corte costituzionale del Kosovo, poiché ritenute "in violazione ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini". (segue) (Kop)