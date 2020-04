Kosovo: governo annuncia nuove misure restrittive contro il coronavirus, scattano le polemiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel precisare che la sua interpretazione non è legata al fatto che le misure adottate siano adeguate o meno, ma solo alla compatibilità della decisione del governo rispetto alla Costituzione, la Corte ha sottolineato che "il provvedimento del governo riguarda dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, che possono essere limitati solo tramite una legge. Il governo non può limitare nessun diritto o libertà fondamentali, se ciò non è previsto da una normativa del parlamento". La Corte ha imposto al governo di rinunciare alle restrizioni adottate entro il prossimo 13 aprile "tenendo conto delle circostanze relative alla pandemia Covid 19 a livello mondiale, delle raccomandazioni delle istituzioni della sanità pubblica e delle conseguenze potenzialmente gravi che potrebbero risultare dall'immediata abolizione delle restrizioni", suggerendo alle istituzioni di "garantire che le limitazioni siano in rispetto alla costituzione".