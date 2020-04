Kosovo: governo annuncia nuove misure restrittive contro il coronavirus, scattano le polemiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' proprio per questo che l'opposizione ha duramente contestato la nuova mossa del governo. "Appena entrata in vigore la sentenza della Corte costituzionale, il governo uscente, in modo arrogante, ha preso la stessa decisione anti costituzionale per limitare le libertà dei cittadini, mentre ciò potrebbe avvenire solo tramite un'apposita legge del parlamento", ha sostenuto in un suo comunicato il Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Kadri Veseli. La stessa posizione e' stata ribadita anche dall'ex premier Ramush Haradinaj, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). "La nuova decisione del governo è un'usurpazione del potere. Ignorando la sentenza della Corte, l'esecutivo ha gravemente violato le libertà e i diritti umani. Nonostante la situazione venutasi a creare a seguito della pandemia Covid 19, le azioni anti costituzionali non possono essere tollerate", ha scritto Haradinaj in un post su Facebook. (Kop)