- Nella giornata di ieri sono state controllate 9148 persone e 1659 esercizi commerciali. Lo annuncia in una nota la Prefettura del capoluogo lombardo, in cui spiega che le persone sanzionate per non aver rispettato le norme per il contenimento della diffusione del coronavirus sono state 576, mentre un solo titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato per lo stesso motivo. (Rem)