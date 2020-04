Ucraina: Zelensky, necessario fare chiarezza su incendi in zona interdizione di Chernobyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole “vederci chiaro” in merito agli incendi che ormai da dieci giorni hanno colpito l’area intorno alla zona di interdizione di Chernobyl. I cittadini ucraini, secondo Zelensky, “devono conoscere la verità”. “Sto monitorando con attenzione la situazione nella zona di Chernobyl. So che i vigili del fuoco stanno facendo del loro meglio, e li ringrazio per il loro coraggio”, ha scritto il presidente ucraino sul proprio profilo Facebook. Il viceministro dell’Interno Anton Gerashchenko ha nel frattempo dato rassicurazioni sul fatto che il livello delle radiazioni nell’area intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. Negli ultimi dieci giorni gli elicotteri dei vigili del fuoco hanno gettato 538 tonnellate di acqua sugli incendi, nel tentativo di spegnere le fiamme.(Res)